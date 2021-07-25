Минск планирует закупить у КНР около 1 млн доз вакцины от COVID-19

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Посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько в интервью телеканалу СТВ заявил, что Минск ведёт переговоры с Пекином о закупке около 1 млн доз вакцины против коронавируса.
Минск планирует закупить у КНР около 1 млн доз вакцины от COVID-19
  • Reuters

«В течение первого полугодия этого года Китай направил безвозмездно в Беларусь 400 тыс. доз вакцины компании Sinopharm… Ведутся переговоры о закупке коммерческой партии товара. Специально для Беларуси есть определённые хорошие скидки, мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт и в Беларусь (думаю, к концу августа) будет направлено около 1 млн доз вакцины», — приводит РИА Новости его слова.

Сенько отметил, что эта партия будет распределена между белорусскими клиниками для вакцинирования населения.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии число случаев коронавируса достигло 440 708.

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