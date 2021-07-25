В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 440 708
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 434 882 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 7 203 052 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3394 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.