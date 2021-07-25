На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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На Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 3 060 559 человек, а 1 702 884 жителя страны полностью привились от COVID-19, сообщает украинский Минздрав.
На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 24 июля на Украине привился 71 571 человек.

«71 571 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 24 июля 2021 года. Одну дозу получил 50 421 человек, полностью иммунизированы 21 150 человек», — отметили в министерстве.

Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.

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