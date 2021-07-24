В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали семь граждан Украины

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Семь граждан Украины и два гражданина Польши пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Польше.
В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали семь граждан Украины
  • Reuters

Об этом пишет «Польское радио».

Сообщается, что авария микроавтобуса Volkswagen и легкового авто Nissan Qashqai, за рулём которого была пьяная женщина, произошла утром на автодороге в населённом пункте Выгода вблизи Радомско.

По прибытии на место происшествия полиция увидела опрокинутые в кюветах на противоположных сторонах дороги транспортные средства.

Сообщается, что трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

В марте сообщалось, что шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше.

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