В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали семь граждан Украины

Семь граждан Украины и два гражданина Польши пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Польше.

Об этом пишет «Польское радио».

Сообщается, что авария микроавтобуса Volkswagen и легкового авто Nissan Qashqai, за рулём которого была пьяная женщина, произошла утром на автодороге в населённом пункте Выгода вблизи Радомско.

По прибытии на место происшествия полиция увидела опрокинутые в кюветах на противоположных сторонах дороги транспортные средства.

Сообщается, что трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

В марте сообщалось, что шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше.