В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали семь граждан Украины
- Reuters
Об этом пишет «Польское радио».
Сообщается, что авария микроавтобуса Volkswagen и легкового авто Nissan Qashqai, за рулём которого была пьяная женщина, произошла утром на автодороге в населённом пункте Выгода вблизи Радомско.
По прибытии на место происшествия полиция увидела опрокинутые в кюветах на противоположных сторонах дороги транспортные средства.
Сообщается, что трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
В марте сообщалось, что шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше.