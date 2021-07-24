Киев отменил штрафы для жителей Донбасса за нарушение «въезда-выезда»

На Украине вступил в силу закон об отмене штрафов за нарушение порядка «въезда-выезда» для жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Как сообщает ТАСС, закон освобождает граждан Украины, проживающих на этих территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, за нарушение порядка въезда и выезда, если такое нарушение произошло по причине гуманитарного характера.

Отмечается, что выезд с неподконтрольной части Донбасса разрешается лицам, имеющих документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме России.

Ранее в самопровозглашённых ЛНР и ДНР оценили подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на действия Украины.