Киев отменил штрафы для жителей Донбасса за нарушение «въезда-выезда»

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На Украине вступил в силу закон об отмене штрафов за нарушение порядка «въезда-выезда» для жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса.
Киев отменил штрафы для жителей Донбасса за нарушение «въезда-выезда»
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, закон освобождает граждан Украины, проживающих на этих территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, за нарушение порядка въезда и выезда, если такое нарушение произошло по причине гуманитарного характера.

Отмечается, что выезд с неподконтрольной части Донбасса разрешается лицам, имеющих документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме России.

Ранее в самопровозглашённых ЛНР и ДНР оценили подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на действия Украины.

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