Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий по приватизации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий, касающихся приватизации госсобственности, правительству и местным органам власти.
Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий по приватизации
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

По данным агентства, правительству переданы функции президента по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, которые созданы «в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь».

Отмечается, что если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц, то полномочия передаются областным исполкомам и горисполкому.

Ранее Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».

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