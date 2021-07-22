Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий по приватизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий, касающихся приватизации госсобственности, правительству и местным органам власти.

Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

По данным агентства, правительству переданы функции президента по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, которые созданы «в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь».

Отмечается, что если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц, то полномочия передаются областным исполкомам и горисполкому.

Ранее Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».