Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.

«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил в Кремле Пашиняна с победой на парламентских выборах.

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