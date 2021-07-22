Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.
«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — говорится в сообщении.
Ранее Путин поздравил в Кремле Пашиняна с победой на парламентских выборах.