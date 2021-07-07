Путин лично поздравил Пашиняна с результатами выборов

Президент России Владимир Путин поздравил в Кремле исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

«Я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес, ну и, конечно, хочу ещё раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа», — сказал Путин.

Он отметил, что для решения сложных, очень острых и чувствительных вопросов нужно эффективно работать, а для этого самое важное — иметь доверие народа.

Путин добавил, что Пашинян пользуется доверием народа.

В свою очередь Пашинян заявил, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, «но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности».

Ранее центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов.