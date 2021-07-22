Володин: решение по жалобе России на Украину станет моментом истины для ЕСПЧ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщение о том, что Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины.

«Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей», — отметил он.

По его словам, учитывая убедительность приведённых фактов, у ЕСПЧ «нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям властей Киева».

«По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда всё настолько очевидно. Но для ЕСПЧ это — момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании», — подчеркнул Володин.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.