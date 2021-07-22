Лукашенко высказался о прекращении деятельности работавших во вред Белоруссии НПО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу прекращения деятельности неправительственных организаций (НПО), работавших во вред стране.

«Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас… и мы получили под 2 тыс. на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили?» — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в этих НПО работали люди с «промытыми за чужие деньги мозгами».

«Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идёт зачистка. Вы думаете, это просто? Там же уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повёрнутыми, промытыми за чужие деньги мозгами», — добавил он.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал о деструктивных целях ряда НКО в Белоруссии.