Макей рассказал о деструктивных целях ряда НКО в Белоруссии

Глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал о деструктивных целях ряда НКО в Белоруссии.

«Есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями. Как рассмотреть сущность этих организаций — это уже другой вопрос», — сказал он.

По мнению министра, с подобными организациями должны разбираться специальные службы.

«И должен признать, что ситуация — поствыборная ситуация прошлого года — является в определённой мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», — отметил Макей.

Он добавил, что в стране создана очень чёткая система мониторинга деятельности соответствующих НКО, контроля за финансированием. Однако произошедшее в прошлом году научило белорусские власти более жёстко смотреть на подобные вещи.

«И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне, и с учётом того, что против Белоруссии были введены санкции, определённые санкции», — заключил министр.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности.