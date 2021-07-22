В МИД прокомментировали подачу Россией жалобы против Украины в ЕСПЧ

В российском МИД, комментируя обращение России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, заявили, что «данный шаг назрел уже давно».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что «сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций».

Как пояснили в МИД, «речь идёт о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развёрнутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств — в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлёкшим катастрофу рейса МН-17».

В министерстве подчеркнули, что все содержащиеся в иске претензии «подкреплены серьёзным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы».

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Отмечается, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд.

Жалоба касается ряда нарушений. В том числе ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, включая события «майдана» в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.