Украинские военные провели учения «Буков» у границ с Крымом

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Украинские военнослужащие провели тактические учения частей ПВО вблизи границы с Россией в районе Крыма.
Украинские военные провели учения «Буков» у границ с Крымом
  • ©mil.gov.ua

В сообщении украинского Минобороны в Facebook говорится, что тренировка боевых расчётов ЗРК «Бук» по отражению авиационного удара условного противника прошла в рамках тактических учений ПВО на границе с Крымом.

Как отметил командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, ЗРК «Бук» совершили «многокилометровый длительный марш на технике в позиционный район».

«Расчёты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей», — сказал он.

Ранее в июле Вооружённые силы Украины совместно с участниками учений Sea Breeze 2021 из НАТО отработали «стабилизацию кризисного региона» под Одессой.

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