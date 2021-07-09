НАТО и Украина отработали уничтожение «квазиреспублики» на учениях

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Вооружённые силы Украины совместно с участниками учений Sea Breeze 2021 из НАТО отработали «стабилизацию кризисного региона» под Одессой.
НАТО и Украина отработали уничтожение «квазиреспублики» на учениях
  • © facebook.com/navy.mil.gov.ua

«По легенде учений, незаконные вооружённые формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики», — говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что учения были спланированы с учётом опыта боевых действий в Донбассе.

Помимо украинской армии, в манёврах принимали участие военные из США, Грузии и Молдавии.

Ранее морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем на фоне учений НАТО Sea Breeze

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