Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Украины о Чёрном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия может «превратить Чёрное море в своё внутреннее озеро».

Захарова в своём Telegram-канале процитировала заявление главы МИД Украины о том, что он знает, как помешать России «превратить Чёрное море в своё внутреннее озеро». Кулеба также считает, что Россия может поделить Чёрное море пополам, после чего «начнёт полностью властвовать в своей зоне».

«Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — отметила спикер российского МИД.

В июне Кулеба провёл переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых они обсудили сотрудничество между странами в Черноморском регионе.