В Белоруссии намерены ввести возрастной ценз для кандидатов в президенты

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В Белоруссии планируют ввести возрастной ценз в 40 лет для кандидатов в президенты республики.
В Белоруссии намерены ввести возрастной ценз для кандидатов в президенты
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление председателя белорусской конституционной комиссии, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

Отмечается, что на девятом заседании конституционной комиссии подведены итоги работы по подготовке предложений по изменению белорусской Конституции. 

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».

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