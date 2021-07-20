Козак отметил схожесть позиций Зеленского и Порошенко по Донбассу
- globallookpress.com
Во время интервью французскому изданию Politique International Козаку задали вопрос, отличается ли политическая линия Зеленского в отношении Донбасса от линии его предшественника.
«Я не знаком в деталях с линией, которую проводила предыдущая администрация. Но, как отмечают мои коллеги, которые участвовали в переговорном процессе того периода, сегодня позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времён Порошенко. По некоторым аспектам «новые» подходы стали даже хуже», — сказал он.
Команда Порошенко «не была столь противоречивой», отметил госслужащий.
«В то время как команда Зеленского «стреляет себе в ногу», умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта. Более того, украинский президент заявлял, что «соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России», — сказал Козак.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, желания исполнять Минские соглашения у властей Украины нет.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что команда Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.