Козак отметил схожесть позиций Зеленского и Порошенко по Донбассу

Позиция украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу не отличается от позиции его предшественника Петра Порошенко, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Во время интервью французскому изданию Politique International Козаку задали вопрос, отличается ли политическая линия Зеленского в отношении Донбасса от линии его предшественника.

«Я не знаком в деталях с линией, которую проводила предыдущая администрация. Но, как отмечают мои коллеги, которые участвовали в переговорном процессе того периода, сегодня позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времён Порошенко. По некоторым аспектам «новые» подходы стали даже хуже», — сказал он.

Команда Порошенко «не была столь противоречивой», отметил госслужащий.

«В то время как команда Зеленского «стреляет себе в ногу», умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта. Более того, украинский президент заявлял, что «соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России», — сказал Козак.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, желания исполнять Минские соглашения у властей Украины нет.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что команда Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.