В Армении заявили о применении Азербайджаном миномётов на границе

Министерство обороны Армении заявило о применении азербайджанскими войсками миномётов на границе.

«Девятнадцатого июля азербайджанские ВС, начиная с 18:40, несколько часов подряд обстреливали из огнестрельного оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на участке границы близ села Ерасх. Периодически применялись также миномёты», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

В ведомстве пообещали жёсткий ответ на любую провокацию.

4 июля Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, они были доставлены в Ереван самолётом ВКС России.