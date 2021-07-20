В Армении заявили о применении Азербайджаном миномётов на границе

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Министерство обороны Армении заявило о применении азербайджанскими войсками миномётов на границе.
В Армении заявили о применении Азербайджаном миномётов на границе
  • Reuters
  • © Artem Mikryukov

«Девятнадцатого июля азербайджанские ВС, начиная с 18:40, несколько часов подряд обстреливали из огнестрельного оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на участке границы близ села Ерасх. Периодически применялись также миномёты», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

В ведомстве пообещали жёсткий ответ на любую провокацию.

4 июля Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, они были доставлены в Ереван самолётом ВКС России.

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