В Армении заявили о применении Азербайджаном миномётов на границе
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«Девятнадцатого июля азербайджанские ВС, начиная с 18:40, несколько часов подряд обстреливали из огнестрельного оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на участке границы близ села Ерасх. Периодически применялись также миномёты», — говорится в сообщении Минобороны Армении.
В ведомстве пообещали жёсткий ответ на любую провокацию.
4 июля Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, они были доставлены в Ереван самолётом ВКС России.