Азербайджан освободил 15 военнослужащих Армении

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Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, они доставлены в Ереван самолётом ВКС России, сообщил командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, которые доставлены в Ереван самолётом ВКС России», — цитирует РИА Новости Мурадова.

Он отметил, что передал Азербайджану карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, Россия продолжит обеспечивать выполнение положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооружённого конфликта.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху и уделили внимание работе в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

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