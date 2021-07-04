Азербайджан освободил 15 военнослужащих Армении

Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, они доставлены в Ереван самолётом ВКС России, сообщил командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, которые доставлены в Ереван самолётом ВКС России», — цитирует РИА Новости Мурадова.

Он отметил, что передал Азербайджану карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, Россия продолжит обеспечивать выполнение положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооружённого конфликта.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху и уделили внимание работе в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.