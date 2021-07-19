В Кремле сообщили о подготовке визита Алиева в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что готовится рабочий визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Москву.

Он прокомментировал сообщения о том, что Алиев может посетить российскую столицу во вторник и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Такой рабочий визит готовится. Это рабочий визит. (Планируется. — RT) сверка часов», — сказал Песков.

В июне Путин и Алиев в ходе телефонного разговора обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху и уделили внимание работе в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.