В Кремле сообщили о подготовке визита Алиева в Москву

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что готовится рабочий визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Москву.
В Кремле сообщили о подготовке визита Алиева в Москву
  • РИА Новости

Он прокомментировал сообщения о том, что Алиев может посетить российскую столицу во вторник и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Такой рабочий визит готовится. Это рабочий визит. (Планируется. — RT) сверка часов», — сказал Песков.

В июне Путин и Алиев в ходе телефонного разговора обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху и уделили внимание работе в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

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