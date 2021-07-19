Тихановская не намерена вновь участвовать в выборах президента Белоруссии

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Белорусский политик Светлана Тихановская не планирует вновь принимать участие в выборах президента страны.

«Я не планирую [баллотироваться]. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию», — цитирует ТАСС слова Тихановской на выступлении в центре Вашингтона перед белорусской диаспорой.

По её словам, она может быть «где-то рядом» с президентом.

Она добавила, что в Белоруссии есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с ролью президента.

Ранее белорусский генпрокурор Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о получении отказа от Литвы в выдаче Светланы Тихановской.

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