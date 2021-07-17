Узбекистан ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
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«17 июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба при правительстве республики.
По данным штаба, обязательная вакцинация вводится для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита.
Эти категории должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 до 1 сентября, вторую — до 1 октября, третью — до 1 ноября.
Ранее премьер Греции объявил об обязательной вакцинации для ряда граждан.