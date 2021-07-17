В Госдуме осудили отсутствие реакции Запада на ситуацию со свободой СМИ на Украине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил в беседе с RT, что на Западе «в упор не видят того, что связано с гонениями на свободу мнения на Украине».

По словам Бальбека, если в Киеве устранят всех оппозиционных журналистов, коллективный Запад «даже бровью не поведёт».

«Все эти западные наблюдатели и различные комиссары в упор не видят того, что связано с гонениями на свободу мнения на Украине», — пояснил депутат.

При этом он отметил, что эти люди являются лишь исполнителями, а им, по мнению парламентария, дана команда «завязать глаза и заткнуть уши».

Он также выразил мнение, что надеяться на объективность различных западных миссий «абсолютно бесперспективно».

«Но замалчивать подобную ситуацию тоже недопустимо», — заключил Бальбек.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по итогам визита представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Марии Рибейру на Украину мир так и не дождался разбора «творящихся там безобразий».

По её словам, наблюдать можно было лишь «полуробкие замечания, отретушированные намёки и абстрактные пожелания».