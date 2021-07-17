КС Армении подтвердил победу партии Пашиняна на выборах

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Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и. о. премьер-министра республики Никола Пашиняна.
КС Армении подтвердил победу партии Пашиняна на выборах
  • Reuters

«Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования», — приводит РИА Новости слова главы КС Армении Армана Диланяна.

C требованием признать недействительными результаты выборов в КС обратились блоки «Армения» и «Честь имею», а также партии «Армянская родина» и «Зартонк».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов.

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