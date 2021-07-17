КС Армении подтвердил победу партии Пашиняна на выборах
- Reuters
«Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования», — приводит РИА Новости слова главы КС Армении Армана Диланяна.
C требованием признать недействительными результаты выборов в КС обратились блоки «Армения» и «Честь имею», а также партии «Армянская родина» и «Зартонк».
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов.