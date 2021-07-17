Эксперт предложил не воспринимать всерьёз слова Витренко об отношении Меркель к СП-2

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, что Украине удалось убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что «Северный поток — 2» является «реальной угрозой», и она «даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект».

По словам Камкина, данное заявление со стороны главы «Нафтогаза» можно расценивать как инсинуацию, рассчитанную на внутриукраинскую аудиторию.

«В реальности украинский вопрос является объектом в большей степени давления Вашингтона и на Россию, и на Германию. Нынешняя украинская политическая структура является, по сути, протеже американских кураторов. Безусловно, у Германии тоже есть свои интересы на востоке Европы. Можно вспомнить программу «Восточное партнёрство», которую реализует именно Германия в странах бывшего Советского Союза... Но в целом можно сказать, что Меркель неоднократно подчёркивала экономический, а не политический характер данного инфраструктурного проекта», — пояснил специалист.

Он отметил, что в Германии есть политические круги, которые настроены против реализации «Северного потока — 2». При этом эксперт выразил мнение, что Меркель не будет омрачать свой уход с поста канцлера подобными высказываниями, а также фактически дезавуировать собственные многолетние заявления.

«Поэтому я считаю, что заявление Витренко всерьёз воспринимать не стоит», — заключил собеседник RT.

Ранее Витренко заявил, что Украине удалось убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что «Северный поток — 2» является «реальной угрозой», и она «даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект».

По его мнению, Меркель также «поняла те угрозы, которые несут в себе упрощённые решения» относительно газопровода.