Эксперт предложил не воспринимать всерьёз слова Витренко об отношении Меркель к СП-2

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Анастасия Румянцева
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, что Украине удалось убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что «Северный поток — 2» является «реальной угрозой», и она «даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект».
Эксперт предложил не воспринимать всерьёз слова Витренко об отношении Меркель к СП-2
  • РИА Новости

По словам Камкина, данное заявление со стороны главы «Нафтогаза» можно расценивать как инсинуацию, рассчитанную на внутриукраинскую аудиторию.

«В реальности украинский вопрос является объектом в большей степени давления Вашингтона и на Россию, и на Германию. Нынешняя украинская политическая структура является, по сути, протеже американских кураторов. Безусловно, у Германии тоже есть свои интересы на востоке Европы. Можно вспомнить программу «Восточное партнёрство», которую реализует именно Германия в странах бывшего Советского Союза... Но в целом можно сказать, что Меркель неоднократно подчёркивала экономический, а не политический характер данного инфраструктурного проекта», — пояснил специалист.

Он отметил, что в Германии есть политические круги, которые настроены против реализации «Северного потока — 2». При этом эксперт выразил мнение, что Меркель не будет омрачать свой уход с поста канцлера подобными высказываниями, а также фактически дезавуировать собственные многолетние заявления. 

«Поэтому я считаю, что заявление Витренко всерьёз воспринимать не стоит», — заключил собеседник RT.

Ранее Витренко заявил, что Украине удалось убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что «Северный поток — 2» является «реальной угрозой», и она «даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект».

По его мнению, Меркель также «поняла те угрозы, которые несут в себе упрощённые решения» относительно газопровода.

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