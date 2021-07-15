На Украине заявили, что Нью-Йорк в Донецкой области подвергся обстрелу
- РИА Новости
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По его словам, обстрел посёлка городского типа Нью-Йорк произошёл в 19:30 мск.
«В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет. Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса «Нарушение законов и обычаев войны». Детали происшествия устанавливаются», — написал Кириленко в Twitter.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины переименовала населённый пункт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.