На Украине заявили, что Нью-Йорк в Донецкой области подвергся обстрелу

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Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко заявил, что посёлок Нью-Йорк в Донбассе подвергся обстрелу.
На Украине заявили, что Нью-Йорк в Донецкой области подвергся обстрелу
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

По его словам, обстрел посёлка городского типа Нью-Йорк произошёл в 19:30 мск.

«В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет. Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса «Нарушение законов и обычаев войны». Детали происшествия устанавливаются», — написал Кириленко в Twitter.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины переименовала населённый пункт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.

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