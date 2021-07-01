На Украине переименовали населённый пункт в Донецкой области в Нью-Йорк

Верховная рада Украины переименовала населённый пункт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.

Как сообщает РИА Новости, за проголосовали более 300 депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что идея о переименовании населённого пункта принадлежит жителям Новгородского, цель — возвращение посёлку городского типа его исторического названия.

Изначально немецкая колония Нью-Йорк по правый берег реки Кривой Торец основали в 1892 году меннониты. Через некоторое время посёлок был заселён жителями других национальностей.

В декабре 2016 года депутаты фракции «Самопомощь» Верховной рады Украины Виктор Кривенко и Павел Кишкарь представили законопроект о переименовании посёлка городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Тогда в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что переименование необходимо в рамках закона о декоммунизации.