Нацбанк Белоруссии с 21 июля повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых

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Ставка рефинансирования в Белоруссии с 21 июля повышается до 9,25% с 8,5% годовых.
Нацбанк Белоруссии с 21 июля повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых
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Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка (ЦБ) республики.

Отмечается, что в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года.

Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась. Также рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство на фоне санкций Запада «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить». Среди них Лукашенко назвал Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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