В Казахстане полиция задержала подделавших более 200 паспортов вакцинации медиков

Правоохранительные органы Казахстана задержали четырёх медиков, работавших в поликлинике города Павлодара, которые изготовили более 200 поддельных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана.

«Сотрудники полиции... по подозрению в подделке паспортов вакцинации задержали медицинских работников одной из поликлиник города Павлодара. Так, заведующая, врач общей практики, а также две медицинские сестры данной поликлиники подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определённую денежную сумму», — говорится в заявлении.

Уточняется, что досудебное расследование по данному факту открыто по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов УК Казахстана.

Ранее правоохранительные органы задержали в Москве двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных справок о медотводе от вакцинации против COVID-19.