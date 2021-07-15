Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Казахстане

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Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Казахстане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Казахстане
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, «Спутник V» уже успешно применяется в Казахстане для профилактики коронавирусной инфекции.

«Регистрация препарата «Спутник Лайт» позволит обеспечить страну ещё одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса», — сказал он.

По его словам, это «сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета».

Ранее власти Казахстана сообщили, что в сентябре планируют запустить биофармацевтический завод в Жамбылской области, где будут производить свою вакцину от коронавируса.

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