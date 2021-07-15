В Минздраве Украины допустили введение локдауна в стране осенью из-за COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допустил введение локдауна в стране осенью из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как он отметил в беседе с «РБК-Украина», возможный рост числа заболевших может быть связан со штаммом «дельта».

«Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать всё и мы это делаем, чтобы локдауна не было», — цитирует его РИА Новости.

Министр призвал украинцев старше 60 лет пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире рассказал о ситуации со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.