В Минздраве Украины допустили введение локдауна в стране осенью из-за COVID-19
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Как он отметил в беседе с «РБК-Украина», возможный рост числа заболевших может быть связан со штаммом «дельта».
«Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать всё и мы это делаем, чтобы локдауна не было», — цитирует его РИА Новости.
Министр призвал украинцев старше 60 лет пройти вакцинацию от коронавируса.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире рассказал о ситуации со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.