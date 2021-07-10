Главный санитарный врач Украины рассказал о ситуации со штаммом «дельта» в стране
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«Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на «дельту». Поэтому, скорее всего, цифры (официальное число заражений «дельтой». — RT) будут обновляться», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Ранее Кузин сообщил, что в стране выявлены первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».
16 июня кабинет министров Украины постановил продлить режим карантина на территории страны до 31 августа.