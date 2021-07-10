Главный санитарный врач Украины рассказал о ситуации со штаммом «дельта» в стране

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире «Украина 24» рассказал о ситуации со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

«Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на «дельту». Поэтому, скорее всего, цифры (официальное число заражений «дельтой». — RT) будут обновляться», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Ранее Кузин сообщил, что в стране выявлены первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».

16 июня кабинет министров Украины постановил продлить режим карантина на территории страны до 31 августа.