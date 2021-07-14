В Таджикистане за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса

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В Таджикистане за сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
В Таджикистане за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса
  • Reuters

«В Таджикистане за истекшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев инфицирования COVID-19, всего количество заболевших с начала пандемии составило 13 958 человек», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что «всего были вылечены 13 600 человек (97,4%), скончалисьот этой болезни 109 человек».

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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