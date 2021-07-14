Канделаки прокомментировала протесты в Грузии

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала протесты в Грузии.
Канделаки прокомментировала протесты в Грузии
  • РИА Новости

«Что касается Грузии, во-первых, в любом политическом движении, будь то BLM, будь то защита прав сексуальных меньшинств, будь то даже борьба с домашним насилием, всегда возможно при желании выделить элемент манипуляции», — сказала Канделаки.

По её словам, организаторам, «тем людям, которые являются заказчиками волнений», просто нужен повод.

Она объяснила, что «лучше всего разжечь полноценную гражданскую войну, когда у тебя есть какой-то повод, которому предшествовал нормальный такой развёрнутый, назовём это «флешмоб».

«По Евросоюзу, мне кажется, уже никто не думает, что им есть дело до меньшинств в Грузии. Я вас умоляю, вот больше Евросоюз ничего не волнует, как права представителей ЛГБТ в Грузии... Но это условное сохранение Грузии в своей орбите, сохранение Грузии как полноценного экономического, например, и политического вассала, это другой разговор. Если для этого нужно использовать техники манипуляции, связанные с ЛГБТ, значит, будут использовать техники, связанные с ЛГБТ», — заявила она. 

Также Канделаки задалась вопросом, почему никто из европейских политиков не высказался в пользу большинства в Грузии, которое «как оказалось, имеет ровным счётом противоположную позицию».

В понедельник, 5 июля, в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку ЛГБТ-сообщества. Противники мероприятия с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Позднее организаторы сообщили об отмене марша.

Во время протестов пострадал оператор телеканала «ТВ Пирвели», после чего лечился несколько дней в клинике и в итоге был выписан. 11 июля стало известно, что он умер. После этого руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.

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