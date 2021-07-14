Литва попросила Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск
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- РИА Новости
«Предположительно, около 20% пассажиров, прибывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов», — приводятся в сообщении пресс-службы МИД Литвы слова Ландсбергиса.
Глава МИД подчеркнул, что содействие Турции и её опыт в борьбе с нелегальной миграцией представляют интерес для Литвы.
Ранее сообщалось, что пограничники Литвы с начала года задержали на границе с Белоруссией более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов.