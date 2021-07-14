Литва попросила Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск

В ходе встречи в Анкаре глав МИД Литвы и Турции Габриэлюса Ландсбергиса и Мевлюта Чавушоглу литовский министр попросил турецкую сторону сократить число рейсов из Стамбула в Минск, так как ими пользуются нелегальные мигранты.

«Предположительно, около 20% пассажиров, прибывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов», — приводятся в сообщении пресс-службы МИД Литвы слова Ландсбергиса.

Глава МИД подчеркнул, что содействие Турции и её опыт в борьбе с нелегальной миграцией представляют интерес для Литвы.

Ранее сообщалось, что пограничники Литвы с начала года задержали на границе с Белоруссией более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов.