Литва попросила Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск

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В ходе встречи в Анкаре глав МИД Литвы и Турции Габриэлюса Ландсбергиса и Мевлюта Чавушоглу литовский министр попросил турецкую сторону сократить число рейсов из Стамбула в Минск, так как ими пользуются нелегальные мигранты.
Литва попросила Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

«Предположительно, около 20% пассажиров, прибывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов», — приводятся в сообщении пресс-службы МИД Литвы слова Ландсбергиса.

Глава МИД подчеркнул, что содействие Турции и её опыт в борьбе с нелегальной миграцией представляют интерес для Литвы. 

Ранее сообщалось, что пограничники Литвы с начала года задержали на границе с Белоруссией более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов.

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