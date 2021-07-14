Кернесу посмертно присвоили звание почётного гражданина Харькова
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«Харьковскому городскому главе 2010—2020 годов Геннадию Кернесу присвоено звание «Почётный гражданин города Харькова». Такое решение было принято сегодня, 14 июля, на сессии Харьковского городского совета», — говорится в сообщении горсовета.
Решение пояснили большой ролью Кернеса в жизни Харькова и изменениями города к лучшему.
В декабре 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.