Кернесу посмертно присвоили звание почётного гражданина Харькова

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Харьковский городской совет присвоил бывшему мэру Геннадию Кернесу звание почётного гражданина города.
Кернесу посмертно присвоили звание почётного гражданина Харькова
  • © РИА Новости / Сергей Козлов

«Харьковскому городскому главе 2010—2020 годов Геннадию Кернесу присвоено звание «Почётный гражданин города Харькова». Такое решение было принято сегодня, 14 июля, на сессии Харьковского городского совета», — говорится в сообщении горсовета.

Решение пояснили большой ролью Кернеса в жизни Харькова и изменениями города к лучшему. 

В декабре 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.

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