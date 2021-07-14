Кернесу посмертно присвоили звание почётного гражданина Харькова

Харьковский городской совет присвоил бывшему мэру Геннадию Кернесу звание почётного гражданина города.

«Харьковскому городскому главе 2010—2020 годов Геннадию Кернесу присвоено звание «Почётный гражданин города Харькова». Такое решение было принято сегодня, 14 июля, на сессии Харьковского городского совета», — говорится в сообщении горсовета.

Решение пояснили большой ролью Кернеса в жизни Харькова и изменениями города к лучшему.

В декабре 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.