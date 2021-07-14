Пашинян снял с должности секретаря Совбеза

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян освободил Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности и назначил его на пост первого заместителя министра иностранных дел республики.
Пашинян снял с должности секретаря Совбеза
  • Reuters
  • © Tigran Mehrabyan/PAN Photo

«В соответствии со ст. 711 закона «Об образовании и деятельности Совета безопасности» освободить Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства.

Отмечается, что, руководствуясь ч. 1 ст. 9 закона «Об общественной службе», Армен Григорян был назначен первым заместителем министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов.

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