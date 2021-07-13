Зеленский провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Зеленский провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что стороны «обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19».

«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса на Украину: «Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам», — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что «Китай — торгово-экономический партнёр Украины номер один в мире».

«И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов», — сообщил президент Украины.

В марте сообщалось, что на Украине зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech.

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