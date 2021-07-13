Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«В Санкт-Петербурге сегодня состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал, каким видит развитие отношений Белоруссии и России.