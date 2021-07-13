Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В Санкт-Петербурге сегодня состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал, каким видит развитие отношений Белоруссии и России.

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