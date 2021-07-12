В МИД России прокомментировали досрочные выборы в парламент Молдавии

В России внимательно следили за подготовкой и проведением досрочных выборов в Парламент Республики Молдова, которые состоялись 11 июля. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российские наблюдатели «входили в состав мониторинговых миссий Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также БДИПЧ ОБСЕ».

«В предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов», — говорится в заявлении.

Захарова сообщила, что «российская сторона, тем не менее, с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе».

«Подтверждаем готовность к развитию многопланового сотрудничества с новым Парламентом и Правительством Республики Молдова. Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Готовы к взаимодействию со всеми молдавскими политическими силами, нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами. Убеждены, что дружественный характер отношений между Россией и Молдавией отвечает коренным интересам наших сограждан, которых связывают общая история, тесные духовные, культурные и гуманитарные узы», — заявила представитель МИД.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии в воскресенье, 11 июля.

Глава ЦИК Молдавии Дорин Чимил сообщил, что итоговая явка составила 48,41%.