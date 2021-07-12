Эксперт заявил о негативном и враждебном отношении официального Киева к Донбассу

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские власти не обсуждают всерьёз особый статус Донбасса и гарантии живущих в регионе людей.
Эксперт заявил о негативном и враждебном отношении официального Киева к Донбассу
  • РИА Новости

«Что касается отношения официального Киева к Донбассу, то оно является негативным и враждебным. Здесь необходимо подчеркнуть, что официально, конечно, киевские власти не отказываются от Минских соглашений и стараются эту позицию подтвердить западным спонсорам», — пояснил специалист.

Он отметил, что нынешняя украинская власть всячески ставит под сомнение Минские соглашения, пытаясь их переписать. 

Шаповалов добавил, что на протяжении долгого периода времени украинская экономика базировалась на экономике Донбасса.

«Для Украины было бы желательно, если бы территория осталась, а люди бы куда-то исчезли, а их место заняли «настоящие» украинцы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля, заявил, что украинские власти не обсуждают всерьёз особый статус Донбасса и гарантии живущих в регионе людей.

Как заявил Путин, он убеждается в том, что «Киеву Донбасс просто не нужен».

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