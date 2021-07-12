Путин прокомментировал позицию Киева по Донбассу

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля, заявил, что украинские власти не обсуждают всерьёз особый статус Донбасса и гарантии живущих в регионе людей. Путин заявил, что убеждается в том, что «Киеву Донбасс просто не нужен».

Российский лидер отметил, что на официальных переговорах, особенно после «одёргивания» со стороны Запада, представители Киева периодически заявляют, что «полностью привержены» Минским соглашения. При этом на деле Киев руководствуется позицией о «неприемлемости» этих договорённостей, добавил Путин.

По его словам, в Киеве не намерены всерьёз обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих там людей.

Президент России заявил, что украинская сторона предпочитает эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и «торговать русофобией», а также устраивает кровавые провокации в Донбассе. По мнению российского лидера, в Киеве «любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев».

«Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен», — написал российский лидер.

Он объяснил, что, во-первых, жители Донбасса никогда не примут «те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».

«И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия», — заявил Путин.

Он отметил, что проект «анти-Россия» может держаться лишь на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага под контролем со стороны западных держав.

Также Путин заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».