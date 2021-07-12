В Общественной палате заявили об открытости России к диалогу с Украиной

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».
В Общественной палате заявили об открытости России к диалогу с Украиной
  • РИА Новости

«Подлинная суверенность Украины возможна только в партнёрстве и в нормальных отношениях с Россией. Судя по статье, видно, что президент убеждён, что русские и украинцы — это один народ, и даже несмотря на то, что сейчас на политическом уровне происходит, он от этого тезиса не отказывается и, более того, постоянно говорит о нашей общности, о нашем родстве и кровных узах. Понятно, что стена, которая последние годы возникла между нашими странами, — это большая беда и трагедия, но это не только те ошибки, которые сделали мы вместе с Украиной за годы, но и во многом результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремятся, стремились и будут стремиться к подрыву нашего славянского единства с Украиной и с Белоруссией», — подчеркнул Данюк.

По его словам, важно, что Россия всегда открыта к диалогу с Украиной, но, как отметил эксперт, есть понимание того, что Киев должен иметь свои национальные интересы, а не просто «быть орудием против Москвы в чужих руках». 

«Позиция президента — максимальное уважением к украинскому языку и к традициям. Вражда с Россией неприемлема для миллионов украинцев, но эти люди не имеют возможности заявить о том, что они против. Никогда Россия не будет анти-Украиной, а какой будет Украина — действительно решать украинским гражданам. Время расставляет всё по своим местам. Я глубоко убеждён, что наш президент в этой статье показывает, что единство наших народов и родство неоспоримо и потепление отношений в будущем не просто возможно — оно вероятно, это предопределено исторически, геополитически», — добавил специалист.

Ранее российский лидер Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

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