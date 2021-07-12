Экономист рассказал о последствиях разрыва связей с Россией для Украины

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Анастасия Румянцева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление российского президента Владимира Путина о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.
Экономист рассказал о последствиях разрыва связей с Россией для Украины
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«От разрыва отношений пострадала в первую очередь Украина. Мы видим, что она лишается целых отраслей промышленности, в первую очередь наукоёмких, технологичных. Нет тех поставщиков, которые были раньше, нет рынков сбыта, никто на Западе уступать места на рынке не будет... Когда теряются производства такого плана, то теряется вообще смысл получения образования... Одно тянет за собой другое. Сейчас мы видим последствия окончания этого процесса», — пояснил Дудчак.

Он отметил, что огромное количество людей просто уехали с Украины. 

«Негде работать, нет смысла оставаться в стране, люди ищут возможность обеспечивать будущее своим детям. Много чего было уникального, закрываются предприятия... Это не просто плохая реализация замечательных идей, это выполнение указаний, которые умышленно вели к деградации и уничтожению Украины. Сейчас её ещё превратили в горячую точку исключительно для того, чтобы она создавала проблемы России. Смотреть на это больно. Очень жалко население, которому меняют сознание», — заключил эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля, рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.

По словам президента, Украина и Россия долгое время развивались как единая экономическая система.

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