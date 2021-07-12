В Госдуме прокомментировали слова Путина о «стене» между Россией и Украиной

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина, который назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной.

Водолацкий подчеркнул, что статья президента России очень актуальна в свете событий на Украине.

«После принятия так называемого закона, который уже назвали дискриминацией русских и других народов, которые проживают на территории Украины, идёт отток жителей Украины не только в сторону России, но и в сторону других стран. Это очень печально, потому что люди не верят в то, что ситуация может когда-нибудь измениться к лучшему», — пояснил он.

Как отметил депутат, «стена», которая строится, не имеет фундамента.

«Эта стена построена на безграмотности людей, на том, что им промыли мозги, на том, что они забыли про своих дедов и прадедов... Но это можно всегда заменить добрососедскими отношениями», — заявил парламентарий.

Он отметил, что люди должны получать «мощную и правдивую» информацию о происходящих процессах.

«Это сигнал нашим институтам, международным, институтам, которые занимаются развитием добрососедских отношений, культурным фондам — огромный русский мир должен включиться в эту работу для того, чтобы разрушить эту стену. Она легко разрушается, она может разрушиться в течение двух-трёх лет, если внимательно, серьёзно и правильно подойти к этой проблеме», — заключил собеседник RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной.

По его словам, это «прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды».

Cтатья президента «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля.