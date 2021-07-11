Явка на парламентские выборы в Молдавии достигла 33,3%

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В Центральной избирательной комиссии заявили, что к 15:33 явка на выборы в Молдавии достигла 33,3%.
Явка на парламентские выборы в Молдавии достигла 33,3%
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, к 15:33 принять участие в голосовании успели более 982 тыс. граждан Молдавии — это 33,3% избирателей.

Отмечается, что данный уровень явки говорит о том, что выборы можно считать состоявшимися.

Голосование, проходящее 11 июля, завершится в 21:00.

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали президент Молдавии Майя Санду и экс-глава страны Игорь Додон.

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