В Молдавии стартовали досрочные выборы в парламент
Как пишет ТАСС, в 07:00 на территории страны открылись 2 тыс. избирательных участков.
Кроме того, 150 пунктов для голосования открываются в 36 странах. В России будут работать 17 избирательных участков.
Отмечается, что за прозрачностью избирательного процесса будут следить более 2,4 тыс. наблюдателей, среди которых представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и иных государств.
Ранее сообщалось, что суд в Молдавии отменил закрытие избирательных участков для приднестровцев.
Также сегодня, 11 июля, досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии.