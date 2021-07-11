В Молдавии стартовали досрочные выборы в парламент

В Молдавии, в воскресенье, 11 июля, стартовали досрочные парламентские выборы, сообщает пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

Как пишет ТАСС, в 07:00 на территории страны открылись 2 тыс. избирательных участков.

Кроме того, 150 пунктов для голосования открываются в 36 странах. В России будут работать 17 избирательных участков.

Отмечается, что за прозрачностью избирательного процесса будут следить более 2,4 тыс. наблюдателей, среди которых представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и иных государств.

Ранее сообщалось, что суд в Молдавии отменил закрытие избирательных участков для приднестровцев.

Также сегодня, 11 июля, досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии.