На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

На Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 2 277 226 человек, а 1 143 442 жителя страны полностью привились от COVID-19, сообщает украинский Минздрав.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 9 июля на Украине привилось рекордное число человек за день.

«На Украине новый рекорд прививок за сутки! 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированы — 60 840 человек», — отметили в министерстве.

Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.