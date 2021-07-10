На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что 9 июля на Украине привилось рекордное число человек за день.
«На Украине новый рекорд прививок за сутки! 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированы — 60 840 человек», — отметили в министерстве.
Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.