Украина отказалась от переговоров по Донбассу из-за делегата ДНР

Украина не будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе пока на них есть представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Майя Пирогова, заявил член украинской делегации Денис Казанский.

«Украинская делегация чётко заявила, что Украина не будет вести переговоры, пока [в них] находится этот человек. Потому что её приводят ради провокации», — сказал Казанский в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, эту позицию разделяет все делегация Украины.

Он добавил, что Пирогова принимает участие в переговорах по требованию российской стороны.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведёт переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе.