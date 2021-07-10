Украина отказалась от переговоров по Донбассу из-за делегата ДНР
- Reuters
«Украинская делегация чётко заявила, что Украина не будет вести переговоры, пока [в них] находится этот человек. Потому что её приводят ради провокации», — сказал Казанский в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, эту позицию разделяет все делегация Украины.
Он добавил, что Пирогова принимает участие в переговорах по требованию российской стороны.
Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведёт переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе.