Срок досудебного расследования по делу Медведчука продлён до середины ноября

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Печерский райсуд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в госизмене депутатов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» парламента Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Срок досудебного расследования по делу Медведчука продлён до середины ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе офиса генерального прокурора.

«По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев — до 11 ноября — срок досудебного расследования по этому делу», — сказали в офисе генпрокурора.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначено на 8 июля.

Ранее Виктор Медведчук назвал провальным возбуждённое против него на Украине дело.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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